لأسباب مجهولة حتى اللحظة.. هيئة تحرير الشام تعتقل قيادي في فصائل “الغوطة الشرقية” شمال شرق إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوة الأمنية ضمن هيئة تحرير الشام، عمدت إلى اعتقال قيادي في صفوف الفصائل التي كانت تنشط ضمن غوطة دمشق الشرقية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عناصر الهيئة اعتقلوا القيادي أثناء “اعتكافه” في مسجد ببلدة كفريا شمال شرق إدلب، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال وسط توتر تشهده المنطقة.

ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن مجموعة عناصر من الفصائل المتشددة أقدموا على ضرب وإهانة أحد مؤذني مسجد في منطقة جسر الشغور غرب إدلب، وقاموا بإذلاله أمام عائلته وأطفاله وداسوا على رأسه في مشهد مشابه لممارسات قوات الأمن التابعة للنظام السوري.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن المجموعات المتشددة تنهى عن “البدعة” وتعاقب عليها، في حين اتهمت المؤذن بالتشويق قبيل أذان الفجر في رمضان.