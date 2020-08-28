لأسباب مجهولة حتى اللحظة.. هيئة تحرير الشام تعتقل مدني شرقي إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام عمدت صباح اليوم الجمعة، إلى اعتقال رجل مدني من بلدة معردبسة بريف إدلب، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، حيث جرى نقله إلى جهة مجهولة، وكان المرصد السوري نشر أمس، أن خلافا جرى بين مدنيين مهجرين من جهة، وعناصر من الحزب الإسلامي التركستاني من جهة أخرى، في بلدة الفوعة قرب مدينة إدلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة مسلحة من التركستان تهجموا على رجل مهجر من الغوطة في ريف دمشق يسكن أحد منازل الطائفة الشيعية التي هجرها أصحابها في ظل “اتفاق المدن الأربعة”، بهدف إخراجه من المنزل وإسكان عناصر جهادية فيه، إلا أن المدني أشهر سلاحه بوجههم وطردهم بعد تهديدهم بالقتل في حال العودة إلى مطالبهم.

يذكر أن الرجل يسكن مع عائلته في المنزل، وتمكن من إفشال محاولات عدة للفصائل بالاستيلاء على المنزل في أوقات سابقة.