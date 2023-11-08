لأسباب مجهولة.. شاب ينهي حياته منتحرا بأداة حادة بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أقدم شاب يبلغ من العمر 26 عاما على الانتحار، عبر طعن نفسه بأداة حادة في منطقة الصدر، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن منطقة “درع الفرات”، دون معرفة أسباب ودوافع الانتحار.

ويعيش السوريون أوضاعا إنسانياً صعبة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 11 تشرين الأول الفائت، إقدام شاب على الانتحار عبر تناوله حبة الغاز السامة في مدينة إعزاز ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، وهو طالب جامعي في جامعة حلب الحرة، دون معرفة أسباب ودوافع انتحار.