لأسباب مجهولة.. عملية قتل جديدة قرب الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال غرب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حادثة قتل جديدة لشاب في العقد الثالث من العمر قرب الحدود السورية مع لواء اسكندورن، حيث عُثر على جثة شاب مقتولاً بعدة طلقات نارية في الأراضي الزراعية لمدينة سلقين شمال غرب إدلب، دون معرفة أسباب القتل وهوية الفاعلين.

وعُثر على شاب مقتولاً في ظروف مجهولة، يوم أمس، على الطريق الواصل بين منطقتي حارم وسلقين قرب الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال غرب محافظة إدلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، تبين أن الشاب المقتول ينحدر من بلدة “بخعة” الواقعة ضمن سلسلة جبال القلمون في ريف دمشق، وهو من سكان حي جوبر الدمشقي، وسط ظروف مجهولة حتى اللحظة عن هوية الفاعلين وأسباب ارتكابتهم للجريمة.