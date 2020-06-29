لأسباب مجهولة.. عناصر من شعبة المخابرات الجوية تعتقل مواطنين في ريف درعا

اعتقل عناصر من شعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام، مساء اليوم، مواطنين أحدهما نجل القيادي السابق في لواء العشائر في الفصائل المعارضة، أثناء مرورهما من أحد الحواجز التابعة للواء 112 بالقرب من بلدة عين ذكر بريف درعا الغربي، دون معرفة سبب الاعتقال.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 حزيران/يونيو، اعتقال خمسة شبان لأسباب غير معلومة، من قبل عناصر من قوات النظام على حاجز يتبع لـ”الأمن العسكري” عند مدخل مدينة درعا جنوب سورية.

واعتقلت أجهزة النظام الأمنية مهندسا من أبناء داعل في ريف درعا الأوسط، كان يعمل كـ”رئيس مجلس محلي” سابقا، إبان سيطرة الفصائل على المنطقة.