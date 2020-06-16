المرصد السوري لحقوق الانسان


لأسباب مجهولة.. “قسد” تداهم بلدة في ريف دير الزور الشرقي وتعتقل 5 أشخاص

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت فجر اليوم الثلاثاء، بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وعمدت إلى اعتقال 5 أشخاص ومصادر أموال من منازلهم، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في الثاني من الشهر الجاري، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، عمدت إلى اعتقال شخصين اثنين من منازلهما في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال.

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