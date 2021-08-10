لأسباب مجهولة.. “قسد” تعتقل أحد القياديين المسؤولين عن حماية آبار النفط في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، أحد القياديين المسؤولين عن حماية آبار النفط في حقل العمر النفطي المعروف بـ”الضبع” مع 6 من عناصره، بعد استدعائهم إلى مدينة الشدادي للتحقيق، دون معرفة الأسباب.

و”الضبع” من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ارتكب انتهاكات سابقة مع مجموعته بحق المدنيين، ففي مطلع العام الجاري قامت مجموعة لقوات سوريا الديمقراطية تابعة للقيادي الملقب بـ”الضبع” بتبليغ عدد من العوائل النازحة في بلدة الشحيل على الحواجز بوجوب الخروج من البلدة خلال 48 ساعة، ثم اقتحم عناصره 10 منازل، وضرب النازحين واعتقل الرجال والشبان منهم، مما أحدث استياء بين أبناء البلدة .

كما استهدف منزله بقذائف “الآربيجي” من قبل مجهولين، بعد أيام من قليلة من اعتقاله وضربه للمواطنين في بلدة الشحيل.

والجدير بالذكر أن القيادي تعرض لمحاولة اغتيال بالقرب من بئر الأزرق بتاريخ 17/12/2020 .

واعتقلته قوات “التحالف الدولي” و قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 1/9/2019 بتهمة تمويل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ثم أفرجت عنه بعد أيام.