لأسباب مجهولة.. “قسد” تعتقل شخصين في عملية دهم بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: نفذت قوات سوريا الديمقراطية، عملية دهم في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال شخصين لأسباب مجهولة، وتم اقتيادهما إلى جهة أمنية دون معرفة مصيرهما حتى اللحظة.

وفي 9 نيسان، اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، 4 أشخاص في قرية حطلة بريف دير الزور الشمالي ضمن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، وذلك بتهمة الانتماء للميليشيات الإيرانية.

ووفقاً للمصادر، تمت العملية بعد مداهمات نفذتها القوات الأمنية في المنطقة، حيث تم توقيف المعتقلين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.