لأسباب مجهولة.. “قسد” تعتقل ناشط وشقيقه وتصادر أجهزة شخصية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: داهمت قوات سوريا الديمقراطية، منزل ناشط إعلامي يعمل في بلدة الشعفة بريف دير الزور، ليلة أمس، واعتقلته ثم عادت القوات مرة أخرى إلى المنزل وصادرت جهاز الحاسوب والاتصال الخاص به واعتقلت شقيقه، دون معرفة الأسباب.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد اعتقلت، في 10 آب، أحد القياديين المسؤولين عن حماية آبار النفط في حقل العمر النفطي المعروف بـ”الضبع” مع 6 من عناصره، بعد استدعائهم إلى مدينة الشدادي للتحقيق، دون معرفة الأسباب.

و”الضبع” من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ارتكب انتهاكات سابقة مع مجموعته بحق المدنيين.