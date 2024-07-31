لأسباب مجهولة.. “الأسايش” تعتقل أمين فرع “حزب البعث” في الحسكة
اعتقلت دورية من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، أمين فرع حزب البعث الاشتراكي في محافظة الحسكة “تركي حسن”، مساء أمس، وذلك أثناء تواجده في مدينة القامشلي، و لم ترد أي معلومات عن سبب الاعتقال أو دوافعه حتى الآن.
ويعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الحاكم في سوريا والمسيطر على الحياة السياسية في البلاد منذ العام 1963.
وفي 8 تموز، أوقف عضو “مجلس الشعب” الشيخ “حسن المسلط” على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي”الأسايش” على طريق القامشلي – الحسكة، بعد وصوله من مطار القامشلي.