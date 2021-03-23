لأسباب مجهولة..قوات النظام تغلق معبرين يصلان مناطقها بمناطق قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق قوات النظام لمعبرين يصلان مناطقها بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة، حيث أغلقت قوات النظام معبر يقع غرب الطبقة ويبعد نحو 40 كم عن مركز مدينة الرقة، من قرية البوعاصي الواقعة تحت سيطرة قسد وقرية شعيب الذكر الواقعة تحت سيطرة النظام بريف الرقة الغربي، كما أغلقت قوات النظام معبر الرقة الرئيسي والذي يقع على طريق الرقة – السلمية من جهة الريف الجنوبي لمدينة الطبقة، ولم تعرف أسباب إغلاق المعبرين من جهة النظام حتى اللحظة.