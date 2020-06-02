لأسباب مجهولة.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل اثنين في بلدة السوسة شرق دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية، عمدت فجر اليوم الثلاثاء إلى اعتقال شخصين اثنين من منازلهما في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، وكان المرصد السوري نشر في الـ 31 من الشهر الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن اعتقال العنصر جاء على خلفية قيامه بجمع “أموال الزكاة” من المواطنين لصالح خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” النشطة في المنطقة.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 28 من الشهر الفائت، أن قوات التحالف الدولي، عمدت إلى تنفيذ عملية إنزال في قرية جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث جرت محاصرة أحد المناطق في القرية برفقة قوات سوريا الديمقراطية، عقب إبلاغ الأهالي عدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات الصوت، وتم اعتقال 4 أشخاص من تنظيم “الدولة الإسلامية” يرجح أنهم من الجنسية العراقية.