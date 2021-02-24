لأسباب مجهولة.. مروحيات روسية تحلق بشكل مكثف فوق الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق مكثف لمروحيات روسية من مطار القامشلي، فوق الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة القامشلي، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

المرصد السوري كان قد نشر في 14 فبراير / شباط الجاري، بأن قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام استنفرت عناصرها في حي طي الخاضع لسيطرتها في مدينة القامشلي منذُ عدة ساعات لأسباب مجهولة، وبحسب مصادر المرصد، أقدم عدد من عناصر “الدفاع الوطني” على إطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه حاجز قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المتمركز على مدخل الحي، دون أن ترد “الأسايش” على مصادر النيران، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.