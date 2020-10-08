لأسباب مجهولة.. مسلحون يقتلون شاباً بمدينة جيرود في القلمون الشرقي بريف دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين عمدوا إلى إطلاق النار من أسلحتهم الرشاشة على شاب وسط مدينة جيرود في القلمون الشرقي ضمن ريف دمشق، حيث جرى نقل الشاب إلى مشفى مدينة القطيفة ومن ثم فارق الحياة بعد أن استقرت عدة رصاصات في صدره، ولم تعرف هوية الفاعلين ودوافع الجريمة بحسب الأهالي حتى اللحظة.

يأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده جميع المحافظات السورية من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها وماخلفته تبعات الحرب السورية عليها.