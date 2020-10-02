لأسباب مجهولة.. هيئة تحرير الشام تعتقل مواطناً في ريف إدلب الغربي

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقل عناصر هيئة تحرير الشام على حاجز الضهر بالقرب من بلدة دركوش، شاباً من أبناء دركوش بريف إدلب، حيث يعمل في المجال الإعلامي، واقتاده العناصر إلى سجن قريب من البلدة لأسباب لا تزال مجهولة.

والجدير بالذكر أن هيئة تحرير الشام والفصائل الجهادية تتخذ من أحد منازل أقربائه في قرية الزنبقي سجناً لها منذ سنوات

ورصد المرصد السوري في نهاية أيلول الفائت، أن نازحين في “مخيم الدير” قرب بلدة تلعادة في ريف إدلب الشمالي، رفضوا دفع إيجار سنوي يقدر بـ50 ليرة تركية لصالح مكتب إدارة المهجرين في ريف إدلب الشمالي التابع لهيئة تحرير الشام، لقاء بقاء المخيم في مكانه.

على صعيد متصل، تضيق هيئة تحرير الشام على المواطنين وتلاحقهم في لقمة عيشهم، وارتفاع الأسعار في مناطقها لدعم متجاتها وشركاتها الخاصة، حيث أفادت مصادر المرصد السوري أن هيئة تحرير الشام تفتش خزانات الآليات والمركبات وتصادر مادة المازوت الزائد، كما تمنع دخول الخضراوات والفاكهة القادمة من مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا إلى مناطقها، نظراً إلى فرق الأسعار ما بين المنطقتين، بينما تنشط عمليات تهريب المواشي وبعض السلع من إدلب إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.