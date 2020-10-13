لأسباب مجهولة.. هيئة “تحرير الشام” تعتقل قيادي ضمن تنظيم “حراس الدين” من مدينة جسر الشغور غربي إدلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هيئة “تحرير الشام” اعتقلت قيادي في صفوف تنظيم “حراس الدين” المتهم بولاءه لتنظيم “القاعدة”، وذلك من مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

ونشر المرصد السوري في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأن قوة أمنية من هيئة “تحرير الشام” اعتقلت قيادي بارز وعضو مجلس الشورى في تنظيم “حراس الدين” يدعى “أبو عبد الرحمن المكي” من الجنسية السعودية، وذلك بعد مداهمة منزله في مدينة إدلب، كما اعتقلت “تحرير الشام” عنصرين من تنظيم “حراس الدين” المتهم بولاءه لتنظيم “القاعدة” من مدينة سلقين الواقعة عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال غرب إدلب، دون توضيح أسباب الاعتقال.

ونشر المرصد السوري، في الـ 29 من يوليو المنصرم، أن هيئة “تحرير الشام” عمدت فجر، إلى اعتقال المدعو فضل الليبي “أمير جيش الساحل” ضمن تنظيم حراس الدين الجهادي، كما اعتقلت معه 5 عناصر على الأقل جميعهم من جنسيات أجنبية، وذلك لـ “رفضهم الخروج من سورية والذهاب إلى ليبيا بعد الأوامر التركية بذلك.”