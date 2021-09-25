لأول مرة.. القوات الأمريكية تتجول قرب المربع الأمني الخاضع لقوات النظام في مدينة الحسكة 

محافظة الحسكة: سيّرت القوات الأمريكية، عصر اليوم، دورية عسكرية تتألف من 6 مدرعات في مدينة الحسكة، وجابت شوارع المدينة، ووصلت إلى منطقة المربع الأمني عند حواجز قوات النظام هناك، واتجهت نحو قاعدتها في مدينة الشدادي في ريف الحسكة.

وتعد الدورية الأمريكية الأولى من نوعها في المدينة.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، اليوم، قيام القوات الأمريكية بتسيير دورية اعتيادية في بلدة تمر وريفها الشرقي في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أيلول تجول دورية أمريكية على الطريق الدولي، في مناطق الآبار النفطية في القحطانية “تربي سبي” شرقي القامشلي.