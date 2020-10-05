لأول مرة.. القوات الأمريكية تسيّر دورية بمشاركة عرباتها القتالية من نوع “برادلي” شمال شرقي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية سيرتها القوات الأمريكية في محيط بلدة رميلان شمال شرق الحسكة، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عربات أمريكية قتالية من نوع “برادلي” كانت برفقة الدورية للمرة الأولى، دون معلومات عن سبب مشاركتها في الدورية، يأتي ذلك بعد أيام من قيام القوات الأمريكية باعتراض دورية روسية في المنطقة ومنعها من العبور ومتابعة طريقها في محيط رميلان بريف الحسكة

ونشر المرصد السوري في 3 أكتوبر الجاري، في إطار عودة المشاحنات بين القوات الأمريكية في مناطق شمال وشرق سوريا، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الأمريكية اعترضت دورية روسية ومنعتها من العبور في محيط بلدة رميلان شمال شرق الحسكة، تزامنا مع تحليق مروحيات أمريكية وروسية في أجواء المنطقة.