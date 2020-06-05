لأول مرة في تاريخها.. العملة السورية تتخطى حاجز الـ”2100″ ليرة أمام الدولار الأمريكي

سجلت الليرة السورية اليوم الجمعة انهياراً جديداً أمام القطع الأجنبية، ففي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ضمن محافظتي حلب وإدلب بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2110 شراء و2120 مبيع، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، سجلت الليرة السورية سعر 2200 للشراء و2250 للمبيع أمام الدولار الأميركي، وسعر ،و2478 شراء و2539 مبيع أمام اليورو، و 323 شراء و332 مبيع أمام الليرة التركية.

يأتي ذلك في ظل العقوبات الإقتصادية المفروضة على النظام السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، وتشهد الأسواق السورية في مختلف المناطق ارتفاعاً جنونياً لأسعار المواد الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطن السوري في تأمين احتياجاته اليومية في ظل الدخل المحدود.