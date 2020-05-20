لأول مرة منذ بدء اتفاق “بوتين – أردوغان”.. الدورية التركية – الروسية تتخطى أريحا وتصل “أورم الجوز”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تخطي الدورية الروسية – التركية لأول مرة حدود مدينة أريحا، منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة على طريق “M4″، حيث سارت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب، مروراً بأطراف أريحا وصولاً إلى محيط أورم الجوز في ريف إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل قليل، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية، لدورية مشتركة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب، حيث سارت الدورية بشكلها الاعتيادي انطلاقاً من قرية ترنبة شرق إدلب، وصولاً إلى أطراف أريحا.

وتعد هذه الدورية الثانية عشر من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.

ورصد المرصد السوري في الـ14 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية والتركية، لدورية مشتركة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب، حيث سارت الدورية بشكلها الاعتيادي انطلاقاً من قرية ترنبة شرق إدلب، وصولاً إلى أطراف أريحا، في حين جرى رشق الدورية بالحجارة من قبل محتجين على اتفاق “بوتين – أردوغان”. فيما تعد هذه الدورية الحادية عشر من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.