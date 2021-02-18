لأول مرة منذ تولي بايدن السلطة.. عشرات المدرعات الأميركية تدخل منطقة شمال شرق سورية على متن نحو 60 شاحنة للتحالف الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي نحو الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخلت نحو 60 شاحنة تحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو منطقة القامشلي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الشاحنات تحمل عشرات المدرعات الأميركية وذلك للمرة الأولى منذ تولي بايدن السلطة، يأتي ذلك بعد إعلان الجانب الأميركي دعمه لقسد في حربه ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” والوقوف إلى جانبه في ذلك، كما تعد هذه القافلة الثانية عشر التي تدخل الأراضي السورية، لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية خلال هذا العام.

المرصد السوري أشار في 14 فبراير / شباط الجاري إلى دخول نحو 50 شاحنة تحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو منطقة القامشلي، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن التحالف يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له عند مثلث العراق – سورية – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة.