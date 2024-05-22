لإجبار المزارعين على دفع إتاوة “الحصاد”.. قوات النظام تحرق المحاصيل الزراعية في سهل الغاب

لإجبار المزارعين على دفع إتاوة “الحصاد”.. قوات النظام تحرق المحاصيل الزراعية في سهل الغاب

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط قرية القرقور بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، مما أدى لوقوع عدة حرائق في الأراضي الزراعية.

وتتعمد قوات النظام استهداف المحاصيل الزراعية لاسيما في سهل الغاب، لإجبار المزارعين على دفع إتاوات كبيرة مقابل اقتراب الحصادات من مناطق التماس، حيث يشرف على عملية التفاوض مقربين من النظام عند كل موسم حصاد.

واستهدفت مسيرة انتحارية أطلقتها قوات النظام موقعا في قرية العنكاوي بسهل الغاب، دون وقوع إصابات.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط قرية التفاحية بريف إدلب الغربي عند الحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية.

ووثق المرصد السوري منذ بداية العام 2024 استشهاد 21 مدنيا بينهم 9 أطفال وسيدتين، استشهدوا باستهدافات برية وجوية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024.