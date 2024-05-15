لإدخال المساعدات.. ناشطون في مخيم الركبان المحاصر يناشدون “التحالف الدولي” ودولة الأردن

خرج ناشطون في مخيم الركبان المنسي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند المثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، بوقفة احتجاجية، للمطالبة بفك الحصار الخانق المفروض من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، موجهين رسالتهم لـ “التحالف الدولي” ودولة الأردن الشقيقة، بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، وفتح طريق لإغاثتهم.

وتزداد يوماً بعد آخر قسوة الأوضاع المعيشية داخل المخيم المنسي ويعاني الأهالي فيه من شح المواد الأساسية وانعدام مقومات الحياة وغلاء كبير في الأسعار نتيجة فقدان المواد لعدم السماح بإدخالها، ويخرج النازحون في المخيم بشكل مستمر بمظاهرات مطالبة بحل معضلة المخيم ورفع الحصار المطبق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، دون استجابة لمطالبهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 11 آيار الجاري، إصدار ناشطون وعدد من قاطني مخيم الركبان “المنسي”، الواقع عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، اليوم بياناً ناشدوا من خلاله الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لحل مشكلة المخيم وفك الحصار الخانق الذي يعيشه من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وطالبوا بضم المخيم للمخيمات التي تشرف عليها وتدعمها الأمم المتحدة وإعلانه منطقة منكوبة.

وجاء في نص البيان:

“إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة، نحن أهالي مخيم الركبان، و نتحدث باسم سبعة آلاف وخمسمائة مدني بين أطفال ونساء وشيوخ ورجال، نناشدكم بصفتكم الاعتبارية، نناشد كل دولة و منظمة تحترم حقوق الانسان برعايتكم أن تسمعوا صوتنا وتعملوا على الاستجابة لمطالبنا وتلبوا احتياجاتنا كبشر بعد ان نال الجوع والمرض من أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وسط صحراء قاحلة.

الجميع يحاصرنا ويحرمنا ادنى سبل العيش من غذاء وماء ودواء، فنظام الأسد ومليشيات إيران يمنعون حتى إسعاف المرضى وحالات الولادة داخل الأراضي السورية، بينما الأردن تغلق الحدود أمامنا ولا تسمح لدخول اي مساعدات.

لذلك وبسبب الوضع المعيشي المتردي في المخيم، حيث بات يهدد حياة الآلاف من أطفالنا ونسائنا، نناشدكم مع الدول الفاعلة والمعنية بالشان السوري أن تعملوا على ضم مخيم الركبان للمخيمات التي ترعاها وتشرف عليها الأمم المتحدة، كما نطالب باعتباره منطقة منكوبة إنسانياً.

إن تعذّر تلبية مطلبنا، نناشد حكومة المملكة الأردنية من خلالكم بنقل المخيم إلى الأراضي الأردنية، أو العمل على فك الحصار المفروض من جهتها فوراً.

مطالبنا أعلاه هي حل إنساني مؤقت، إذ نحتفظ كجميع السوريين بحق عودتنا إلى أراضينا ومنازلنا بعد تحقق شروط الأمن والأمان المناسبة”.