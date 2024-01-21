لإرسالهم إلى أوكرانيا.. فرقة المهام الخاصة تجري تدريبات عسكرية مكثفة لقواتها في المنطقة المفتوحة بريف حلب

محافظة حلب: تواصل الفرقة 25 “المهام الخاصة” التي يقودها “سهيل الحسن” وبإشراف القوات الروسية تدريباتها العسكرية، في المنطقة المفتوحة في منطقة الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وتتركز التدريبات على التسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة، وضرب أهداف وهمية، والتدريبات القوات على عملية الإنزال المظلي، وإجراء مناورات عسكرية في أجواء المنطقة بإسناد سلاح الجو الروسي، بالإضافة إلى التدريب على كيفية اقتحام المباني وبسط السيطرة.

ويأتي ذلك، لرفع الجاهزية القتالية لدى القوات، وإرسالهم إلى أوكرانيا بهدف المشاركة في العملية القتالية إلى جانب الروس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 18 كانون الثاني، إجراء الفرقة 25 مهام خاصة، تدريبات عسكرية مكثفة، بمشاركة وإشراف القوات الروسية، في معسكر الرمي بالقرب من مدرسة المجنزرات بريف محافظة حماة الشرقي.

وشملت التدريبات عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية، تزامنا مع مشاركة سلاح الجو الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.