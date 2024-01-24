لإرسالهم للقتال إلى جانب الروس.. فرقة المهام الخاصة تجري تدريبات عسكرية مكثفة لقواتها في ريف حلب

محافظة حلب: أجرت الفرقة 25 تدريبات عسكرية مكثفة وبمشاركة وإشراف القوات الروسية، قرب منطقة الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وشملت التدريبات التسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية بالإضافة لتدريبات على اقتحام مباني للعدو والسيطرة عليها، والإنزال المظلي فيما شارك سلاح الجو الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.

ويأتي ذلك، لرفع الجاهزية القتالية لدى القوات، وإرسالهم إلى أوكرانيا بهدف المشاركة في العملية القتالية إلى جانب الروس.

وفي 21 كانون الثاني، أجرت الفرقة 25 مهام خاصة التي يقودها “سهيل الحسن” وبإشراف القوات الروسية تدريباتها العسكرية، في المنطقة المفتوحة في منطقة الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وتتركز التدريبات على التسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة، وضرب أهداف وهمية، والتدريبات القوات على عملية الإنزال المظلي، وإجراء مناورات عسكرية في أجواء المنطقة بإسناد سلاح الجو الروسي، بالإضافة إلى التدريب على كيفية اقتحام المباني وبسط السيطرة.