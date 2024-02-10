لإرسالهم للقتال إلى جانب الروس.. قوات المهام الخاصة المدعومة روسيا تجري تدريبات عسكرية في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: سمع دوي انفجارات عدة في ريف حلب الشرقي، نتيجة تدريبات عسكرية تجريها الفرقة 25 قوات المهام الخاصة، المدعومة روسياً في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، بإشراف القوات الروسية.

وتتمثل التدريبات حول إجراء مناورات عسكرية بمشاركة الطيران الحربي الروسي، بالإضافة إلى تدريب القوات على عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، بهدف إرسالهم إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى الجانب الروسي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 5 شباط الجاري، إجراء الفرقة 25 التابعة لقوات النظام والمدعومة من روسيا، تدريبات عسكرية وبمشاركة من القوات الروسية في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، وسط مشاركة من سلاح الجو الحربي الروسي في التدريبات.