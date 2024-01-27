لإرسالهم للقتال إلى جانب الروس.. الفرقة 25 مهام خاصة تجري تدريبات عسكرية مكثفة لقواتها في ريف حماة

محافظة حماة: أجرت الفرقة 25 مهام خاصة التي يقودها “سهيل الحسن”، تدريبات عسكرية مكثفة بمشاركة وإشراف القوات الروسية، في المنطقة المفتوحة بالقرب من جبل كفراع بريف محافظة حماة الشمالي الغربي.

وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية فيما شارك سلاح الجو الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.

ويأتي ذلك، لرفع الجاهزية القتالية لدى القوات، وإرسالها للمشاركة في العملية القتالية إلى جانب الروس بمهمة خارج سورية وداخلها.

وأجرت الفرقة 25 التي يقودها “سهيل الحسن”، في 24 كانون الثاني، تدريبات عسكرية مكثفة وبمشاركة وإشراف القوات الروسية، قرب منطقة الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وشملت التدريبات التسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية بالإضافة لتدريبات على اقتحام مباني للعدو والسيطرة عليها، والإنزال المظلي فيما شارك سلاح الجو الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة