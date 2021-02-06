لإعدادهما تقريرًا حول “الفساد”.. “قسد” تعتقل ناشط إعلامي وتداهم منزل آخر في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، إعلامي من أبناء بلدة أبو حمام بريف دير الزور، ويعمل ضمن وكالة إعلامية محلية، وذلك أثناء تواجد وفد لـ”التحالف الدولي” في زيارة لمشفى هجين، حيث تم اقتياده إلى “حقل العمر” بعد مصادرة معداته.

وفي سياق ذلك، داهمت قوة أمنية تابعة لـ”قسد” منزل إعلامي آخر في بلدة غرانيج بريف دير الزور، دون أن تعثر عليه.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن محاولة اعتقال الناشط الآخر جاء على خلفية تعاونه مع الأول في تقرير عن الفساد ضمن مناطق “قسد”، حيث وجد في أجهزته معلومات تثبت تعاونه في إعداد التقرير.

وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، بأن دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية نفذت سلسلة مداهمات صباح اليوم في مدينة البصيرة الواقعة ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، اعتقلت خلالها نحو 6 أشخاص، وهم، عنصران سابقان في تنظيم “الدولة الإسلامية” وعنصر سابق في صفوفها وثلاثة مدنيين أحدهما يعمل سائق حافلة نقل ركاب إلى مدينة القامشلي، جرى اعتقاله برفقة نجله البالغ من العمر 16 عاما ولم تتمكن قسد من اعتقال نجله الأكبر المتهم بالعمل لصالح خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى اعتقال عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، منتصف ليل الخميس-الجمعة، رجل سبعيني، من منزله في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واقتادته إلى مراكزها الأمنية، دون معرفة الأسباب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حملة “قسد” الأمنية التي تطال المهربين والعاملين في المعابر النهرية، إضافة إلى خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.