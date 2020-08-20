لإقصائهم عن إدارة مناطقهم.. المجلس المحلي في رأس العين (سري كانييه) يعلق أعماله وسط غضب شعبي
علق المجلس المحلي لمدينة رأس العين أعماله في المدينة، اليوم، احتجاجا على تعيين مدير للمعبر الحدودي من خارج أبناء المنطقة.
وشهدت مدينة رأس العين وريفها، غضبا واستهجانا من قبل الأهالي، بسبب محاولة الفصائل والقوات التركية إقصائهم عن إدرة مناطقهم، بعد تعيين المدعو “أحمد بولات” ابن مدينة بزاعة بريف حلب الشمالي، بدعم من شقيقه قائد فرقة الحمزة الموالية لتركيا مديرا لمعبر رأس العين التجاري.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، تقدم 4 مرشحين من رأس العين وريفها لإدارة البوابة من ذوي الخبرات والشهادات الجامعية وتم رفضهم جميعا.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 آب/أغسطس، تجمع عشرات المواطنين عند البوابة الحدودية بين سوريا وتركيا في بلدة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في الريف الشمالي للحسكة، حيث طالب المتظاهرون الجانب التركي بالتدخل للحد من انتهاكات الفصائل المستمرة بحقهم، بالإضافة لمطالبتهم بتوفير الماء والكهرباء المقطوعتين عن المنطقة منذُ نحو أسبوع لأسباب غير معروفة.
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