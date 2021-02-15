لإنهاء التوتر في مدينتي الحسكة والقامشلي.. اجتماع بين “قسد” والنظام السوري في الرقة برعاية القوات الروسية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الاجتماع الذي جرى برعاية القوات الروسية في مدينة الرقة، بين وفد من “الإدارة الذاتية” وآخر من النظام السوري، دون التوصل إلى رؤية مشتركة حتى الآن، بغية إنهاء التوتر في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وخلال اللقاء تناول الجانبان عدة ملفات منها المعتقلين لدى النظام السوري، والإفصاح عن مصيرهم الذي يعد السبب الرئيسي للتوتر الأخير، بين مسلحي “الدفاع الوطني” و“الأسايش” في مدينتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى ذلك، تناقش الحاضرون مسألة الحصار على مناطق الشهباء وأحياء حلب، وموضوع قطع الطحين عن أفران “الإدارة الذاتية”.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، أمس، بأن قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام استنفرت عناصرها في حي طي الخاضع لسيطرتها في مدينة القامشلي منذُ عدة ساعات لأسباب مجهولة، وبحسب مصادر المرصد، أقدم عدد من عناصر “الدفاع الوطني” على إطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه حاجز قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المتمركز على مدخل الحي، دون أن ترد “الأسايش” على مصادر النيران، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وفي الـ 2 من فبراير/شباط الجاري أشار المرصد السوري إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أصدرت بياناً أعلنت خلاله فك الحصار عن مناطق تواجد النظام السوري في مدينتي القامشلي والحسكة، والسماح بدخول كافة المواد إلى تلك المنطقة، وجاء في البيان الذي حصل المرصد السوري على نسخة منه: “شهدت مدينتي قامشلو و الحسكة ،خلال الفترة الماضية حالات توتر أمنية خلقتها قوات النظام السوري، في محاولة لضرب الاستقرار في مناطقنا التي نتجت عن التآخي بين كافة المكونات.

إننا في قوى الأمن الداخلي ملتزمون بوحدة الدم السوري و نعمل لإنهاء حالة التوتر التي تخلقها قوات النظام السوري، و كبادرة حسن نية و حفاظاً على وحدة التراب و الأرض السورية و حفظ دماء السوريين، فإننا نؤكد عودة الحياة الطبيعية و السماح بدخول كافة المواد إلى مناطق تواجد قوات النظام السوري في مدينتي قامشلو و الحسكة”.

في حين تتواصل عمليات فتح الطرقات التي أُغلقت قبل 23 يوماً بعد حصار الأسايش لمناطق النظام، حيث نشر المرصد السوري قبل ساعة من الآن، أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، عمدت ظهر اليوم الثلاثاء إلى إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى “حي الطي” أبرز الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، وذلك بعد إغلاق الطرقات وإطباق الحصار عليه منذ 23 يوماً، حيث جرى السماح للمدنيين بالتنقل عبر السيارات وعادت الحركة المرورية للمنطقة، تزامناً مع البدء بفتح طرقات كانت قد أغلقتها الأسايش في مدينة الحسكة ضمن منطقة “المربع الأمني”، يأتي ذلك في الوقت الذي من المرتقب أن تشهد المنطقة اتفاقاً برعاية روسية تفضي إلى إنهاء الحصار الذي تطبقه الأسايش على النظام السوري في الحسكة والقامشلي، ولم ترد معلومات عن طبيعة الاتفاق إذا ما تم، ويرجح أن يكون مقابل فك حصار النظام السوري لمناطق الشهباء بريف حلب الشمالي والشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، والتي تخضع لسيطرة القوات الكردية.