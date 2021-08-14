لإنهاء الوضع الحالي في درعا.. لجان التفاوض تجتمع مع الجانب الروسي لمناقشة “المقترح الروسي”

محافظة درعا: اتفقت لجان التفاوض مع الوفد الروسي على تحديد موعد جديد لجلسة تفاوض جديدة يوم غد الأحد، يتبعها عدة لقاءات واتصالات بين الجانب الروسي واللجان المركزية في حوران، للتباحث حول نقاط المقترح الروسي، والاتفاق على إنهاء الوضع الحالي في درعا.

ويتضمن المقترح الروسي الذي يتوافق مع مطالب قوات النظام سحب السلاح من أيدي المواطنين في درعا، وطرد العناصر المطلوبة إلى الشمال السوري، ودخول قوات عسكرية إلى مراكز المدن والبلدات، ووقف إطلاق النار والتصعيد العسكري على درعا.

وكان المرصد السوري قد وثق، اليوم، استشهاد مواطن جراء قصف قوات النظام الأحياء السكنية في درعا البلد بالأسلحة الثقيلة.

كما أصيب 3 مواطنين بجروح متفاوتة، جراء قصف مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، من قبل قوات النظام بقذائف الهاون.

ورصد المرصد السوري هجومًا للمسلحين المحليين على مواقع لقوات النظام في حاجز السوق ومبنى البريد في مدينة الصنمين، ردًا على حصار مدينة درعا البلد، ما أدى إلى سقوط جرحى.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام والفرقة التاسعة الحي الغربي في مدينة الصنمين دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى مدنيين.

كما قصف بقذائف الهاون والدبابات مناطق في أحياء درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، ومدينة جاسم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان رصدوا، أمس، هدوءًا حذرًا في محافظة درعا، تزامنًا مع اجتماع اللجنة المركزية في درعا مع الروس لمناقشة المقترح الروسي تمهيدًا لاجتماع آخر يوم السبت 14 آب، الذي يتضمن حل سلمي ينهي الفوضى في درعا.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اجتماعًا ضم اللجنة المركزية في درعا مع وفد روسي، في مركز مدينة درعا، ويأتي ذلك بعد أيام من توقف المفاوضات التي كانت تجري بين اللجنة الأمنية واللجان المركزية في حوران برعاية القوات الروسية.

وفي سياق آخر، تظاهر مواطنون احتجاجًا على اعتقال قوات النظام لعنصر في الفيلق الثامن، وهومن بلدة أم المياذن شرقي درعا، كما قطع المتظاهرون الطريق الدولي دمشق-درعا، والجدير بالذكر أن قوات الأمن العسكري اعتقلوا الشاب الذي يعمل ضمن مرتبات اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، في مدينة درعا.

ولا يزال حاجز “السرايا” الوحيد الذي يفصل درعا البلد عن درعا المحطة، مقلقًا، حيث قامت قوات النظام برفع السواتر الترابية وإغلاقه بوجه النازحين، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في درعا، ونقص كبير في تأمين المواد الغذائية والخبز ومياه الشرب.

ويواصل النظام استنزاف طاقات المسلحين المحليين، ومؤنة المواطنين المحاصرين، بحجة هدنة للتفاوض تارة وتعثر المفاوضات بين اللجنة المركزية في حوران وقوات النظام تارة أخرى.

وبالتزامن مع الهدن تواصل قوات النظام والفرقة الرابعة قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الأحياء السكنية في درعا البلد ومحيطها ومناطق أخرى في الريف.