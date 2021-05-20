لإهانة العلم السوري.. موالي لـ”الأسد” يهدد بتصفية جندي لبناني علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي 

عرض شاب موالي لـ”الأسد” مكافأة مالية لمتابعيه على منصة فيسبوك، مقابل تقديم اسم الجندي اللبناني الذي أهان العلم السوري “المعترف به في المحافل الدولية”.

كما أعلن عن مزاد علني لتصفية الجندي اللبناني، بعد تطوع أحد الأشخاص لقتله، وطالب متابعيه بالتواصل معه على بريد صفحته على فيسبوك.

ويأتي ذلك، بعد الاعتداءات التي شهدتها مسيرة داعمة لـ”الأسد” في لبنان اليوم.

والجدير بالذكر أن الشاب ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينتقد مؤسسات الدولة السورية وشخصيات الحكومة السورية التابعة للنظام، دون محاسبته من قبل النظام، في حين يتهمه ناشطون بأنه متعاون مع مخابرات النظام السوري، بينما ظهر مرات عدة يرتدي بزة عسكرية ومن حوله جنود من قوات النظام والميليشيات الموالية لها.