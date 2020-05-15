لإيقاف العمل العسكري وإبعاد الميليشيات عن ريف درعا.. ممثلو اللجنة المركزية في حوران يجتمعون مع قائد القوات الروسية في الجنوب

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري من مصادر موثوقة أن اجتمعا يعقد منذ 3 أيام يضم ممثلين عن اللجان المركزية في حوران، مع الجانب الروسي، برأسة قائد القوات الروسية في الجنوب.

واستعراض الجانبان خلاله كافة الملفات والمشاكل العالقة منذ إجراء التسويات في الجنوب السوري، وركز الاجتماع على الحشود العسكرية لقوات النظام والميليشيات الطائفية في ريف درعا.

وأكد ممثلو اللجان المركزية في حوران على ضرورة أن يقوم الجانب الروسي بكامل واجباته والتزاماته كضامن لاتفاق التسوية وإلزام الجانب الحكومي بتطبيق كافة بنود التسوية.

وتم الاتفاق على تسيير دوريات شرطة عسكرية روسية في عموم محافظة درعا وخاصة المنطقة الغربية لرصد وتحجيم انتشار هذه القوات والميليشيات

وكذلك سنقوم بتزويد الجانب الروسي بأسماء أصحاب المنازل والمزارع والمنشأت التي تمركزت بها القوات العسكرية للعمل على إخلائها من هذه القوات.

ورصد المرصد السوري تعزيزات عسكرية إضافية لقوات النظام من الفرقة الرابعة وتشكيلاتها من قوات الغيث واللواء 42 وغيرها، إضافة إلى قوات “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في ريف درعا، حيث تحضر تلك القوات إلى اقتحام المنطقة من عدة محاور.

وكان المرصد السوري رصد خلال الأيام والساعات الفائتة استمرار المظاهرات المناوئة لـ “النظام السوري” ضمن بلدة وقرى محافظة درعا.