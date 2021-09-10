لابيد: لن نتسامح مع تواجد إيران في سوريا ونعمل مع روسيا على تفادي تصعيد خطير

لابيد: لن نتسامح مع تواجد إيران في سوريا ونعمل مع روسيا على تفادي تصعيد خطير

شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على أن تل أبيب لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا، مبديا في الوقت نفسه حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد.