لاجئون وسجناء في رومية.. السلطات اللبنانية توقع قرار موت السوريين

ناشد سجناء سوريون في سجن رومية بلبنان، لانقاذهم ومنع ترحيلهم إلى سوريا وتسليمهم للنظام، بعد الكشف عن خطة لترحيل عدد من المساجين لبلادهم.

ويضم سجن رومية مئات السجناء السوريين منهم منشقين عن قوات النظام برتب مختلفة ومقاتلين سابقين، وآخرين، هددوا في آذار الفائت بإقدامهم على الانتحار قبل أن يتم تسليمهم إلى النظام السوري.

وفي سياق منفصل، انتحر شاب سوري شنقا، صباح اليوم الأحد داخل مخيم “رقم 018” للاجئين السوريين في بلدة مجدل عنجر بالبقاع الأوسط في لبنان.

وكتب الشاب رسالة وجدت بجانب جثته، اعتذر فيها من أمه، وبرر إقدامه على الانتحار لأنه لم يعد قادرا على تحمل آلام الحياة والأوضاع المعيشية القاسية.

وفي 2 آذار، اعترض سجناء من الجنسية السورية في رومية بلبنان، على تسليم السلطات اللبنانية لسجين سوري إلى النظام في دمشق.

وهدد سجناء سوريون بشنق أنفسهم داخل سجن رومية بدل تسليمهم للسلطات السورية.

وخلقت حادثة تسليم السجين للنظام السوري، حالة رعب بين السجناء في سجن رومية، وهددوا بأقدامهم على الانتحار في حال استمرار السلطات اللبنانية بهذا النهج.

وفي نيسان 2023، تصاعد التضييق بحق اللاجئين السوريين في لبنان، ونَفَّذَ الجيش اللبناني مداهمات لمنازل السوريين في لبنان، بقصد ترحيلهم إلى سوريا.

وشملت عمليات الترحيل نساء ورجالاً وأطفالاً من عدة مناطق لبنانية.

وتعتبر عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين دليلا على عدم احترام السلطات اللبنانية لحقوق اللاجئين بالحماية من العنف والملاحقة القضائية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.