لاجئ سوري يقتل زوجته في مدينة شتوتغارت الألمانية

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن لاجئاً سورياً في ألمانيا أقدم على قتل زوجته البالغة من العمر 25 عاماً، أول أمس الثلاثاء، في مدينة شتوتغارت.

وقالت صحيفة “بيلد” إن الشرطة الألمانية عثرت على امرأة ميتة في شقتها بعد ظهر الثلاثاء. وأفادت التحقيقات الأولية، بأن المرأة قُتلت بعنف، وتبين أن المتهم الأول بارتكاب الجريمة هو زوج الضحية البالغ من العمر 29 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة استطاعت اعتقال زوج الضحية، بعد أن تعرض لحادث مروري على طريق ريفي، خلال هروبه من المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به أودع السجن المؤقت، ريثما يستكمل التحقيق، وتنتهي معاينة منزل الضحية.

وبدأت الشرطة الجنائية التحقيق في ملابسات الوفاة ظهر الثلاثاء. وأكدت التحقيقات والنتائج الأولية خلال معاينة منزل المشتبه به أن الضحية قُتلت بعنف.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق خلال الأيام القادمة.

كثير من الدراسات أكدت في العديد مِن التقارير أنّ الطلاق والمشكلات الزوجيّة أصبحت “ظاهرة” ملموسة في دول اللجوء، وأنها انتشرت بشكل كبير بين اللاجئين – بينهم سوريون – في ألمانيا، وتسبّب العديد منها بارتكاب جرائم قتل عائلية.

يشار إلى أنّ مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا ذكر في إحصائية أصدرها، العام الماضي، أن عدد اللاجئين السوريين في البلاد تجاوز الـ 780 ألفاً مِن أصل 1.8 مليون لاجئ مِن مختلف أرجاء العالم.

المصدر: سوريا تي في

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.