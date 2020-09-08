لاستثمار أراضيهم الزراعية وسرقة ممتلكاتهم.. قوات النظام و”الشبيحة” يرفضون عودة أهالي ريف إدلب الشرقي ويضيقون على العائدين

لا تزال قوات النظام والمسلحين الموالين لها و”الشبيحة” يرفضون عودة المدنيين إلى قراهم في ريف إدلب التي هجروها بعد أن سيطرت قوات النظام عليها خلال الحملات العسكرية السابقة.

ويروي أحد المهجرين من بلدة سنجار في ريف إدلب الشرقي في شهادته لـ”المرصد السوري” بأنه تمكن عبر طرق التهريب من العودة إلى منزله الواقع بمحيط القرية، لاستطلاع الأوضاع وحيدا قبل أن يستقدم أفراد عائلته.

وبعد ساعات من وصوله المنزل استقبله عناصر “الشبيحة” من أبناء المنطقة الذين يعملون مع شعبة المخابرات العسكرية، وطالبوه بمبلغ وقدره 2 مليون ليرة سورية، ثم اقتادوه إلى أحد مقراتهم العسكرية بعد أن أخبرهم بأنه لا يملك هذا المبلغ، في حين تدخل أحد معارفه وتمكن من الإفراج عنه، ثم عاد الرجل مجددا إلى منزله، ليقتاده مجددا عناصر من شعبة المخابرات الجوية إلى مركز إدارة محافظة إدلب في خان شيخون واعتقل لمدة 3 أيام ثم أفرج عنه، وعند عودته إلى منزله للمرة الثالثة، أُرسل مركز أمن الحملة بلاغا يطالبه بمراجعة المركز والمسؤول عن أمن الحملات العسكرية هناك، بينما اختار أخيرا طريق العودة إلى منطقة عفرين عبر طرق التهريب، خوفا من الاعتقال.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، تمنع المواطنين من العودة إلى منازلهم.

وتستكمل القوى العسكرية و”الشبيحة” سرقة ممتلكات المواطنين، واستخدام وزراعة أراضيهم وسرقة خيراتها، حيث تستثمر الأراضي الزراعية لصالحها وفق قطاعات محددة تقاسمتها “الشبيحة” بعد السيطرة على المنطقة.

ويذكر أن النظام سيطرت على بلدة سنجار في الحملة العسكرية “حملة شرق السكة” في أواخر العام 2017 بدعم جوي روسي ونتيجة التفاهمات الروسية-التركية.