لاستخدامه في عمليات تهريب البشر.. فصيل “شهداء بدر” يطرد عائلة من منزلها بمنطقة “نبع السلام” قرب الحدود السورية-التركية

محافظة الحسكة: طرد عناصر من فصيل “شهداء بدر” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” سكان منزل مدني واعتدوا على سكانه بالضرب والشتائم، في قرية العزيزية غرب مدينة رأس العين ضمن “منطقة نبع السلام” شمال غرب الحسكة، واستولوا على المنزل لاستخدامه كموقع استراحة في عمليات تهريب البشر إلى تركيا.

وتواصل تركيا عملية التغيير الديمغرافي، في سوريا عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات السكان الأصليين ومنحها لعوائل المسلحين التابعين للفصائل الموالية لها من المحافظات السورية للاستقرار في مناطق نفوذ القوات التركية، بالإضافة إلى تحويلها لمقرات عسكرية تستخدم لتنفيذ مصالحها، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس إلى نقل الاستخبارات التركية وبالتنسيق مع فصيل الملك شاه وفيلق الرحمن الموالين لتركيا، 50 عائلة من مهجري الغوطة بريف دمشق، من عفرين إلى مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، وجرى إسكانهم في منازل العائلات التي استولت عليها الفصائل الموالية لتركيا في أوقات سابقة.

وتعمل القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ سيطرتها على ما يعرف بمناطق “غصن الزيتون”، والمتمثلة بعفرين والنواحي التابعة لها شمال غربي حلب، على عملية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة عبر تصاعد الانتهاكات والفلتان الأمني الذي يتفاقم شيئًا فشيئًا.