لاستطلاع المنطقة.. “التحالف الدولي” يسيّر دورية عسكرية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: سيّرت قوات “التحالف الدولي” اليوم، دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 4 عربات انطلقت من حقل العمر النفطي إلى مدرسة “الباسل” في بلدة الحوايج شرقي دير الزور، وذلك لمراقبة واستطلاع المنطقة وفق إجراءات روتينية.

وأشار المرصد السوري في 20 أيلول الجاري بتوجه رتل لقوات “التحالف الدولي”، إلى قاعدة “التحالف الدولي” في حقل ‘‘كونيكو’’ للغاز بريف دير الزور الشمالي، يحمل معدات آليات عسكرية ومدافع ومواد لوجستية ووقود، برفقة عربات عسكرية، قادم من مناطق تواجدها في الحسكة.

وتزامن ذلك مع تحليق طيران مروحي في الأجواء المنطقة لحماية الرتل من أي استهدافات.