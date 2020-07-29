لاعتراض طريق الروس.. “القوات الأمريكية” تنصب حاجزاً في محيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام القوات الأمريكية بنصب حاجز عسكري في محيط مدينة المالكية (ديريك) شمال سرق الحسكة، وذلك لاعتراض الدوريات الروسية في المنطقة، في ظل التوتر المتواصل ما بين القوتين ضمن مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية.

وكان المرصد السوري قد رصد في 19 يوليو الجاري، توجه دورية عسكرية روسية مؤلفة من 6 عربات، من مطار القامشلي نحو بلدة المالكية، في محاولة جديدة منها للوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلا أن القوات الأميركية تصدت لها مجدداً وقطعت الطريق عليها بالقرب من قرية شكر خاج ومفرق قرية روباريا، كما عمدت القوات الأميركية إلى نشر حواجز على طريق المعبر.