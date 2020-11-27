لافتتاح معاهد شرعية.. المنظمات التركية تستولي على منازل المواطنين في رأس العين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استيلاء القوات التركية على منازل المواطنين في مدينة رأس العين، لافتتاح معاهد لتحفيظ القرآن الكريم ومدارس شرعية في مناطق “نبع السلام” بدعم من منظمات وجمعيات تركية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية، استولت على 8 منازل تعود ملكيتها لعائلات نازحة، وحولت 4 منها إلى معاهد شرعية، بينما لا تزال تجهز الـ4 المتبقية، بدعم من منظمة ihh التركية.

وتستهدف المنظمات والجمعيات التركية، الأطفال ممن لم يتجاوز الـ14 عاماً، وتشمل الذكور والإناث، حيث يتم تعليمهم بشكل منفصل.

ويشرف على إدارة المعاهد الشرعية معلمون أتراك، بينما يعمل ضمن هذه المعاهد نحو 140 معلماً ومعلمة.