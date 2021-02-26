لافروف: أميركا أخبرتنا بالضربة على سوريا “قبل دقائق” من تنفيذها

لافروف: أميركا أخبرتنا بالضربة على سوريا “قبل دقائق” من تنفيذها

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة حذرت روسيا قبل عدة دقائق فحسب من تنفيذها ضربة جوية في سوريا، وهو إطار زمني وصفه بإنه “غير كاف”.

ونسبت وكالة إنترفاكس إلى لافروف دعوته للولايات المتحدة لإعادة الاتصالات مع موسكو بشأن سوريا لتوضيح موقف إدارة الرئيس جو بايدن بخصوص سوريا.

وأعلن لافروف اعتزام روسيا استئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة حول سوريا قريبا، وقال إنه “وفقا لبعض التقارير فإن الولايات المتحدة لا تنوي مغادرة سوريا على الإطلاق، وموسكو ترغب بإيضاحات من واشنطن حيال هذه المسألة”.

وتأتي تصريحات لافروف بعد غارات أميركية على مواقع لميليشيات موالية لإيران قرب الحدود العراقية السورية.

واستهدفت الغارات نقاط مراقبة حدودية في شرق سوريا ومخازن وشاحنات ذخيرة وأسلحة، وبحسب المرصد السوري فقد أسفرت الضربات عن مقتل العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله جنوب مدينة البوكمال السورية.

المصدر: الحرة

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