لافروف سيلتقي وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا بولندا وسوريا ومصر على هامش الجمعية العامة

سيجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لقاءات ثنائية عدة، حسبما أوردت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا خلال موجز

صحفي اليوم الثلاثاء إنه من المخطط أن يلتقي لافروف نظراءه من مصر وسوريا وسلوفاكيا وبولندا وفرنسا وبريطانيا وكوبا.

وأشارت إلى أن العمل لا يزال جاريا على وضع برنامج مشاركة الوزير في أعمال الجمعية العامة، مع أنه من المخطط أن يجري لافروف نحو 25 لقاء مع رؤساء وفود أجنبية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.