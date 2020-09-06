لافروف في دمشق بعد غياب 8 سنوات

يصل، غداً الاثنين، وفد روسي إلى العاصمة السورية دمشق، وصفته وسائل إعلام النظام بـ”رفيع المستوى”، يضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومن المرجح بحث العديد من الملفات الملحة في زيارة لعدة ساعات تأخذ طابعاً اقتصادياً.

يصل، غداً الاثنين، وفد روسي إلى العاصمة السورية دمشق، وصفته وسائل إعلام النظام بـ”رفيع المستوى”، يضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومن المرجح بحث العديد من الملفات الملحة في زيارة لعدة ساعات تأخذ طابعاً اقتصادياً.

من جانبه، أشار الكاتب المختص بالشأن الروسي طه عبد الواحد، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أنه “من المنطقي ربط الزيارة بآخر الأحداث، أي اللقاءات بين الروس والأتراك، وكذلك اجتماع ثلاثي أستانة في جنيف، مؤخراً”.

ورجّح أن “يبحث الروس سير العمل في ميناء طرطوس، وخاصة أن بوريسوف وعد في زيارته إلى دمشق نهاية العام الماضي باستثمار 500 مليون دولار في تطوير المرفأ، فضلاً عن 200 مليون في إعادة تأهيل مصنع الفوسفات في حمص”، مضيفاً أنه: “لا يمكن استبعاد الإعلان عن اتفاقيات جديدة قد يوقعها الروس مع النظام السوري ويحصلون منه على حصة إضافية في الاقتصاد السوري. كما لم يستبعد أن تحمل الزيارة جوانب إنسانية، من قبيل تزويد النظام باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا“، معتبراً أن وجود لافروف في الوفد “تأكيد على نفوذ روسيا اللامحدود في سورية”، وفق عبد الواحد.

المصدر:العربي الجديد