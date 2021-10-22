لافروف وغريفيث يبحثان الأوضاع في أفغانستان وسوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين غريفيث، تطورات الأوضاع في أفغانستان وسوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف استقبل غريفيث اليوم الجمعة، حيث بحثا “القضايا الملحة على الأجندة الإنسانية الدولية، بما فيها الأوضاع في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا وفنزويلا وأوكرانيا”.

المزيد من المشاركات

البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب…

قوات سوريا الديمقراطية تنفي ادعاءات وزارة الدفاع التركية بما…

الأمم المتحدة: نراجع بعناية تقريرا عن استغلال دمشق تغير سعر…

وأضافت أن اللقاء تم خلاله التأكيد على “أهمية تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها دون أي شروط سياسية مسبقة بالتوافق الصارم مع المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية المنصوص عليها في القرار 182\46 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما أشار الجانبان إلى “تصميمهما على مواصلة وتطوير التعاون مع الوكالات المعنية للأمم المتحدة في مصلحة تحقيق حلول فعالة للمهمات الإنسانية الحيوية ودعم الاستقرار والأمن في مختلف مناطق العالم”.

المصدر: RT

قد يعجبك ايضا

البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد

قوات سوريا الديمقراطية تنفي ادعاءات وزارة الدفاع التركية بما يخص الهجوم على قاعدة…

الأمم المتحدة: نراجع بعناية تقريرا عن استغلال دمشق تغير سعر الصرف للاستفادة من…

رئيس وفد دمشق إلى جنيف: الطروحات التي قدمها بعض المشاركين تعكس أفكارا خبيثة وأجندات…

المزيد من المشاركات

البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب…

قوات سوريا الديمقراطية تنفي ادعاءات وزارة الدفاع التركية بما…

الأمم المتحدة: نراجع بعناية تقريرا عن استغلال دمشق تغير سعر…

1 من 4٬543

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد