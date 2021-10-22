لافروف وغريفيث يبحثان الأوضاع في أفغانستان وسوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين غريفيث، تطورات الأوضاع في أفغانستان وسوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف استقبل غريفيث اليوم الجمعة، حيث بحثا “القضايا الملحة على الأجندة الإنسانية الدولية، بما فيها الأوضاع في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا وفنزويلا وأوكرانيا”.

وأضافت أن اللقاء تم خلاله التأكيد على “أهمية تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها دون أي شروط سياسية مسبقة بالتوافق الصارم مع المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية المنصوص عليها في القرار 182\46 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما أشار الجانبان إلى “تصميمهما على مواصلة وتطوير التعاون مع الوكالات المعنية للأمم المتحدة في مصلحة تحقيق حلول فعالة للمهمات الإنسانية الحيوية ودعم الاستقرار والأمن في مختلف مناطق العالم”.

المصدر: RT