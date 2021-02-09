لافروف وغوتيريش يبحثان الوضع في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر الهاتف، التسوية السورية وقضايا مواجهة جائحة كورونا.

موسكو – سبوتنيك. ووفقا لبيان الخارجية الروسية، “تم تبادل وجهات النظر بشكل مفصل حول قضايا الساعة المدرجة في جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك والتسوية السورية، ومهام مكافحة جائحة فيروس كورونا، ومشكلة تغير المناخ، وعمل الأمم المتحدة على الأرض في هذه المجالات”.

وذكر البيان أن “الطرفين أوليا اهتماماً خاصاً للوضع الراهن في التسوية السورية مع التأكيد على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية الدولية دون تسييس وشروط مسبقة”.

وأشار إلى أن “الجانب الروسي شدد على أهمية تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، لتخفيف وتعليق العقوبات أحادية الجانب وسط جائحة فيروس كورونا”.

المصدر: سبوتنيك