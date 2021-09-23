لافروف يعقد اجتماعات مع نظراء أجانب بينهم وزيرا خارجية سوريا والسعودية في نيويورك

لافروف يعقد اجتماعات مع نظراء أجانب بينهم وزيرا خارجية سوريا والسعودية في نيويورك

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم سلسلة اجتماعات في نيويورك مع نظرائه من دول أخرى بعضها عربية، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشرت الخارجية الروسية لقطات تظهر لقاءات عقدها لافروف اليوم مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الياباني توشيميتسو موتيغي ورئيس الدورة الـ76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شهيد.

وأكدت وكالة “تاس” الروسية نقلا عن مصدر في الوفد الروسي أن لافروف سيلتقي اليوم أيضا كلا من وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وفرنسا جان إيف لودريان وكوبا ادواردو رودريغيز بارييا، بالإضافة إلى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

المصدر: روسيا اليوم