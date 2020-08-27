لامتصاص نقمة الأهالي.. القوات التركية ترسل موادا غذائية إلى أهالي قرية مضبعة وبعض العائلات ترفض استلامها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية وزعت مساعدات غذائية تحتوي على سكر ورز ورب البندورة وغيرها من الأصناف، لأهالي قرية مصبغة في ريف رأس العين، لامتصاص نقمة الأهالي بعد المظاهرات والاشتباكات التي شهدتها القرية قبل أيام.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، رفض قسم من أهالي القرية تلك المساعدات، وجددوا مطالبهم بخروج الفصائل الموالية لتركيا من القرية، ليتمكنوا من زراعة أراضيهم التي تغنيهم عن الحاجة لتلك المساعدات الغذائية.

ولا يزال التوتر سائدا وسط انقسامات عسكرية تطورت إلى انقسامات مدنية في مختلف مناطق رأس العين.

وتسعى القوات التركية إلى تهدئة الأوضاع، تارة عبر زياراتها لوجهاء المنطقة، وتارة أخرى عبر تدخل فصيل أحرار الشرقية الذي يعتبر طرف محايد.

وكانت القوات التركية دعمت بـ7 براميل من مادة المازوت لصالح محطة ضخ المياه في قرية مصبغة، تلبية لمطالب الأهالي، وتخفيفا من نقمتهم.

وكانت أحرار الشرقية قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى قرية مصبعة في ريف رأس العين، تزامنا مع زيارة وفد تركي من القاعدة التركية القريبة من قرية مصبغة، حيث اجتمع مع الوجهاء والشيوخ فيها لمناقشة الأوضاع وتهدئة الأمور.