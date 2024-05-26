لانتشار السلاح بين المدنيين.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بمدينة القامشلي

محافظة الحسكة: أصيب 3 مدنيين بجراح متفاوتة، إثر حصول مشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح في قناة السويس بمدينة القامشلي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك، في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني فضلا عن انتشار السلاح بين المدنيين في ظل غياب قوانين رادعة تحد من انتشاره.

وفي 19 آيار الجاري، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شاب بالرصاص، إثر مشاجرة جرت في قرية سليمة التابعة لناحية تل حميس بريف الحسكة، ووفقاً للمعلومات، فإن القتيل ينحدر من عشيرة المعامرة ويعمل في مجال الزراعة.