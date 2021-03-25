لانتقاده الأوضاع في آخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي الفرات.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل “ناشط إعلامي” في الباغوز

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية عمدت فجر اليوم الخميس، إلى مداهمة منزل “ناشط إعلامي” في بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي الفرات، والخاضعة الآن لسيطرة قسد، وقامت باعتقاله على خلفية انتقاده للأوضاع الخدمية والمعيشية في الباغوز وتقصير الإدارة الذاتية والتحالف بإعادة بناء ما تم تدميره خلال الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”

وكان المرصد السوري نشر في السادس من شهر آذار/مارس الجاري، أن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت ثلاثة إخوة من بلدة السوسة في ريف الزور الشرقي، وذلك بعد مداهمة منزلهم، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن أحد الأخوة الذين جرى اعتقالهم، كان عنصرًا سابقًا في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.